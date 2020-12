Christian Domínguez dice que no se casaría con Pamela Franco en pandemia

Christian Domínguez señaló en el programa de Magaly Medina que no se casa con Pamela Franco porque estamos en pandemia. Ante ello, la periodista no se quedó callada e indicó que es solo un pretexto para no comprometerse.

La conductora de TV señaló también que personas como él no son los suficientemente maduras para sostener una unión seria.

“Si tuviera la oportunidad de casarse mañana no lo haría por la pandemia. Considero que pasarla así para mí no es nada agradable. Así sea sumamente íntimo quiero que sea tranquilo, que podamos conversar que nos tomemos fotos, que podamos grabarnos”, señaló Christian Domínguez.

Magaly Medina aclaró que todo esto se puede hacer en una boda bajo las estrictas medidas de bioseguridad.

“Todo lo que él dice se puede hacer. De tomarte fotos, te puedes tomar fotos. Conversar, puedes conversar. Te pones tu mascarilla y conversas. Casarte, también se puede. Todo lo que él ya no es ningún pretexto”, señaló la animadora, quiena seguró que la pandemia no es ningun pretexto para que no te cases, indicó.

“Las personas enamoradas y realmente comprometidas con su relación han demostrado en esta pandemia que el amor lo puede todo. Incluso vencer la pandemia de la COVID-19”, acotó.

Magaly Medina resalta el matrimonio de Karla Tarazona

Incluso, se animó a dar de ejemplo a Karla Tarazona, quien se casó con el empresario Rafael Fernández en estricto privado el viernes 18 de diciembre.

“Él (Christian Domínguez) prefiere lo ‘simbólico’ porque es lo más fácil de deshacer”, concluyó la comunicadora.