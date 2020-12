Deyvis Orosco revela que se casaría con Cassandra en Collique y España

Suenan las campanas. Deyvis Orosco sorprendió al revelar un adelanto de los planes de su boda con Cassandra Sánchez de la Madrid.

¿Dónde se casará Deyvis Orozco y Cassandra Sánchez?

El intérprete confesó su ilusión de contraer matrimonio con la hija de Jessica Newton, sin descartar una celebración en Collique y España, lugar donde a sus suegros les encantaría que se de la unión.

“Depende, en Collique es mi cuna y el lugar donde he nacido, está además la alameda de mi padre y yo me siento orgulloso de dónde vengo. Cassandra no olvida el día que la llevé al lugar donde crecí, rodeado de cerros, yo soy parte de eso, es mi esencia", indicó el cantante.

A su vez, el intérprete acotó: "Y si algún día tengo hijos quiero que sigan caminando por ahí, qué sepan de dónde vino su padre. Pero España es algo que mis suegros están empujando por ahí. Bueno conociendo a mi suegra, es lo más probable”.

El artista entre risas destacó la posibilidad que pueda casarse en ambos lugares y no existe una presión familiar: “Yo ni recibo presión de nadie, ustedes me conocen, Tengo la fortuna de más allá de conocer una compañera también he conocido una familia lindísima. Mi suegra es la más conocida, pero nosotros cuando apagan los reflectores somos como cualquier familia, a mí me adoran y me siento muy querido por la familia. Me llevo muy bien con mis suegros”.

¿Cómo le pidió la mano Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez De Lamadrid?

"En realidad estábamos conversando en la casa y no se me ocurrió para nada. De repente, este chico comenzó hablar de la vida y lo que significaba para él, Cassandra en su vida", confesó Newton.