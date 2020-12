Patricio Parodi asombra con su respuesta tras declaración de Flavia Laos

Patricio Parodi aprovechó las cámaras del canal donde trabaja para romper su silencio, luego que Flavia Laos confirmó que se habían dado un tiempo, tras estar hace un mes en Estados Unidos.

¿Qué dijo Patricio Parodi sobre la declaración de Flavia Laos?

El integrante de 'Esto es guerra' reconoció que al ser un personaje público, sus seguidores desean conocer cuál es su actual situación sentimental.

Por ello, el chico reality reveló que cuando ya no exista una posibilidad de continuar su romance con la actriz, se hará de conocimiento público a través de un comunicado de prensa.

“Nada está dicho. Ella ya lo dijo, hay un distanciamiento por el trabajo de ella, mi trabajo acá. Hace casi un mes que estamos sin vernos, hay muchas cosas que se tienen que conversar pero es algo interno”, indicó Patricio.

El modelo prefiere mantener en privado su vida y no quiso continuar dando detalles sobre su relación: “Al fin y al cabo la relación es de dos y los terceros salen sobrando”.

Patricio Parodi en Instagram compartió un curioso vídeo: “Que ganas de no verte nunca más”

Finalmente, sobre el video de Tik Tok donde canta el tema “Que ganas de no verte nunca más”, Patricio indicó que no fue una indirecta para la modelo. “Yo tengo 27 años. Reconozco que mandaba mis indirectas seguro cuando tenía 20, cuando recién entraba a la televisión, no sabía cómo se manejaba mucho, de inmaduro, de niño”, aseguró.

En ese sentido, afirmó que el video lo hizo en Esto es Guerra y fue en referencia a la pandemia. “El tema va más por la cuarentena, el covid, la mascarilla, el alcohol”, se defendió.

Flavia Laos revela distanciamiento de su relación con Patricio Parodi

"Si tengo que decir algo, lo haré en privado. No he mandado ninguna indirecta", indicó Laos, luego que le cuestionaron sobre su último challenge. Pero al ser consultada por su romance, sostuvo:

"¿Con Pato? Bien, estamos bien. Felices, cada uno con lo suyo. Cuando uno se va de viaje como que nos distanciamos un poco. Efectivamente ha habido un distanciamiento pero eso es algo que me compete a mí y a él. Y a veces hay cosas que nos queremos guardar para nosotros", agregó.

"Toda relación tiene sus cosas buenas, cosas malas, a veces uno está súper bien con la pareja, a veces no. Pero no significa que no estén”, finalizó.