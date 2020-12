¿Ivana Yturbe y Beto Da Silva ya quieren llamar a la cigüeña?

Ivana Yturbe y Beto Da Silva están pasando por un buen momento. Hace unas semanas, la chica reality y su pareja llevaron su relación a otro nivel al mudarse juntos y ahora comparten más en sus redes sociales, así lo podemos ver con esos acaramelados mensajes románticos que envían.

Entre los recientes mensajes, Ivana le dedicó un “Te amo” a Beto, pero lo que ha llamado más la atención es una serie de fotos y video que “la princesita Inca” ha compartido. La pareja fue vista en un centro ginecológico y de estética.

¿Será que Ivana quiere convertirse en mamá? Hay que recordar que el futbolista ya es papá, tiene un hijo de 3 años.

Este caótico año, cupido ha tocado las puertas de varios de los integrantes de Esto es guerra. Primero fue Ivana Yturbe, quien al terminar su largo romance con Mario Irivarren, ahora le tocó a la expareja quien se ha mostrado muy ilusionado con Vania Bludau.

Ivana Yturbe le desea lo mejor a Mario Irivarren

Es bien conocida la relación que tuvo con Mario Irivarren, pero hace unos meses los jóvenes que ya han pasado la página y cada uno empezó un nuevo camino en el amor.

En su momento, la chica reality expresó su deseo que Mario conozca a la mujer ideal para él, dejando en claro que ella ya estaba en otro momento de su vida.

“No, no, fuera de bromas, no. Ivana y yo la tenemos clara. Terminamos porque nos dimos cuenta que no funcionábamos como pareja y nos iba mejor como amigos, y es chévere quedar en buenos términos”, afirmó el también influencer.