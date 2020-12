Austin Palao no rechaza la idea de iniciar un romance con Rosángela Espinoza

Aunque hace unas semanas Austin Palao había descartado rotundamente un posible romance con Rosángela Espinoza, en esta ocasión el guerrero dejó la puerta abierta a la posibilidad que su amistad se convierta en algo más.

En conversaciones con radio La Zona, Austin se llenó la boca de elogios para su compañera de Esto es guerra: “Rous es lo máximo, es una gran persona, es una muy buena amiga, siempre estamos en contacto, hablamos, la pasamos bien de verdad”, indicó.

Por otro lado, el hermano de Said Palao manifestó que por el momento son solo amigos: “Hoy por hoy con Rosángela es una linda amistad”.

Austin Palao no descarta acercamiento amoroso con Rosángela

No obstante, Austin Palao no descartó iniciar una romance con la popular “chica selfie”. “Mira, nunca hay que escupir al cielo y el futuro no existe, pero hoy por hoy Rous es una buena amiga”, expresó.

“Un hombre ve el físico primero y ya después va conociendo a la persona. Pero Rous tiene una personalidad muy linda, es una gran chica, emprendedora, con metas”, concluyó Austin Palao.

Austin Palao habló sobre empezar una relación con una mujer

Austin Palao, hace unos meses fue consultado si también estaría con una persona mayor que él, así como su hermano que empezó una relación con Alejandra Baigorria.

"Para el amor no hay edad, creo que la edad está en la mente, sí saldría con una mujer mayor, ¿por qué no?", señaló Austin en América Hoy.