Brunella recuerda su canción para Renzo Costa: "Tres millones de vistas y sin Sergio George”

Brunella Horna se refirió sin inconveniente sobre la canción que hablaba de su ruptura amorosa con Renzo Costa en señal abierta. Pero, la joven sorprendió al dejar un contundente mensaje en vivo tras destacar que su tema fue exitoso sin apoyo de Sergio George.

La empresaria se presentó en América Hoy como co-conductora y decidió comentar sobre su conocido tema “Olvídate de mí”, que se hizo viral en redes sociales tras el fin de su relación con el 'Rey de los cueros'.

La joven recordó el sencillo, al confesar cómo era su personalidad: “Yo no se por qué tengo ese problema, no sé por qué lloro. Soy así siempre, es mi forma de ser”.

Janet Barboza al escuchar, aprovechó en recordarle el tema. “Cuando te digan ‘estás loca’ tú tienes que decir: ‘ya no me busques, ya no me llames… ¡olvídate de mí!”.

Brunella Horna no se incomodó y expresó: “Lo que pasa es que cuando yo estoy molesta, no triste, en vez de pelear, en vez de ofuscarme, lloro. Estoy molesta y lloro. Esto es real. Comienzo a llorar y Richard me dice ‘pero qué te pasa, no te estoy haciendo nada”.

Brunella Horna presenta su lujosa casa con Richard Acuña

Brunella se presentó en el programa “En boca de todos”, y fue sorprendida por los conductores tras emitirse unas imágenes de la construcción del lugar donde convivirá con el excongresista.

"Es una casa llena de amor, no importa el metraje, no importa dónde, lo importante es que es nuestro sueño de mucho tiempo entre Richard y yo”, indicó.