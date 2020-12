Leslie Shaw emocionada ganó así a 'Mejor artista Sur' en los Premios Heat 2020

Leslie Shaw emocionada recibió el premio a mejor artista sur en los Premios Heat 2020 tras competir en la misma categoría con grandes artistas como Lon Laferte y Tini Stoessel.

La joven peruana alzó orgullosa el galardón que fue dedicado a sus padres, con un emotivo discurso de agradecimiento a las personas que confiaron en ella.

"¡Hola, gracias! La verdad es que me sorprendieron esta noche linda, gracias por invitarme a los Premios Heat, la he pasado increíble, he pasado unos días muy lindos. De verdad quiero agradecer a mis fans peruanos que me han apoyado desde que yo hacía rock y a mi equipo que está en Perú pendiente, a mi manager Alex", sostuvo.

"Mis papis que están viéndome en TV, ya voy para pasar Navidad con ustedes”, indicó contenta la cantante, quien deslumbró en el escenario con su tema que colaboró Thalía y Farina.

La intérprete venció a grandes artistas reconocidos internacionales como Paulo Londra, Anitta, Mon Laferte, Josimar y su yambú y Tini.

Presentación de Leslie Shaw en los Premios Heat 2020

Shaw salió al escenario acompañada de seis bailarinas y deslumbrando con su body rosado tras haber apostado por una coleta alta.

La intérprete de 'Soltera' no solo cautivó con su show, también presentó la categoría Revelación junto a Manuel Turizo.

¿Qué son los Premios Heat?

Los Heat Latin Music Awards o Premios Heat premian a las y los mejores exponentes de la música latina. El evento es organizada por el canal de cabe HTV desde el año 2015. Esta edición se iba a desarrollarse en junio pasado, pero, debido al coronavirus, se postergó para el jueves 17 de diciembre.