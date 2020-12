Cassandra lanza marca propia y Deyvis Orosco lo celebra con tierno mensaje

Cassandra Sánchez De Lamadrid usó sus redes sociales para difundir su nuevo emprendimiento, se trata de su propia marca de poleras Casemazestore. En poco tiempo, la talentosa joven ya logró el sold out de su línea. Muy emocionada, recordó lo difícil que fue emprender este reto.

“Sold out, siempre leía esas palabras en mis marcas favoritas pero no sabía cómo se sentiría que una cápsula mía llegara a venderse por completo. Muchos me dicen “que suerte tienes” pero la verdad es que no saben que trabajar más de 14 horas al día ya es una rutina. También dicen que fue obra “del destino”, pero no saben la cantidad de veces que lo intenté hasta por fin tener exactamente lo que quería”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Gracias a todos por su cariño y por haber comprado la primera cápsula de poleras de @casemazestore , solo me motivan a sacar los nuevos modelos. Emocionada, feliz y con ganas de seguir trabajando siempre en silencio, dejando que mis logros hablen por mí”, añadió la joven, quien de inmediato tuvo la respuesta de sus miles de seguidores.

Deyvis Orosco celebra el éxito de su Cassandra

Por su parte, Deyvis Orosco no se quedó atrás, pues rápidamente le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

A través de un video, el cantante muestra a Cassandra preparando el almuerzo. "Esta linda se da el tiempo para hacer mil cosas a la vez, hoy comparto tu éxito, estoy seguro que esta es la primera de muchas metas cumplidas. @casemaze Estoy orgulloso de ti mi reina. Jamás olvides que aquí estoy para caminar juntos de la mano", escribió Orozco.

Como se sabe, hace unos meses Cassandra y Deyvis anunciaron su compromiso oficial a los medios con unas fotos donde el cantante le entregó el anillo de compromiso. Hasta el momento, ambos no han comentado si ya tienen fecha para su matrimonio. sin embargo han demostrado que su amor se ha consolidado en medio de la cuarentena por el COVID-19.