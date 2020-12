Vanessa Terkes a sus detractores: "Mi trabajo hablará por mí"

Vanessa Terkes responde fuerte e indicó que no perderá su tiempo ni energías en responder a sus críticos. Y es que, este comentario viene en referencia a los comentarios que hizo Rodrigo González sobre su intento de conseguir una curul en el Congreso.

Como se recuerda, hace unos días la actriz hizo un enlace en vivo con el programa “Amor y fuego”, donde se negó a responder algunas preguntas de los presentadores.

“Qué te digo, no todo el mundo me va a creer, pero hablaré con mi trabajo, como lo hice siempre, por eso no me agito ni me molesto con otros”, expresó decidida al diario Trome.

Por otro lado, Vanessa Terkes agradeció mucho el aprecio y apoyo de las personas, sobre todo en su faceta como locutora radial y candidata al Congreso de la República.

“Me va muy bien. El público es lo máximo, estoy agradecida por tanto cariño que recibo, despediré este difícil 2020 bendecida”, finalizó.

Vanessa Terkes espera con ansias concretar el divorcio con Forsyth

La candidata al Congreso para las elecciones 2021 ya no desea ser vinculada con su expareja, George Forsyth. La artista peruana reveló que continua con el proceso de separación para que todo termine de una vez. “Estoy tratando de sacar las cosas adelante”, indicó.

“Yo hablé en algún momento de mi situación personal, en un momento que no debí haber hablado. Estoy tratando de sacar las cosas adelante, y eso ya pasó hace tiempo. Las cosas con él sigue un proceso, yo soy la más interesada en tener el divorcio, esto se truncó un poco por la Covid-19 y espero que esto salga pronto”, indicó Vanessa Terkes.