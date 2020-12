Christian Domínguez: "Un amor como el de Pamela solo se encuentra una vez"

Christian Domínguez señaló que un amor como el de Pamela Franco solo se encuentra una vez. Como se recuerda, el cantante está a la espera de su hija Cataleya, fruto de su amor con la bailarina.

El también actor sorprendió al decir que llegó a esta conclusión producto de su madurez.

"Considero que un amor así, como el que siento por Pamela, solo llega una vez en la vida, y este amor es diferente, es un amor con otros cimientos. Creo que esto, también, es parte de la madurez, de la edad. Ella piensa igual que yo, ella también cree que es un amor que se preocupa mucho por el otro, que está pendiente del otro. Pamela es una mujer maravillosa y será una mamá espectacular", indicó Christian Domínguez.

Asimismo, señaló que tanto Pamale como él están que cuentan los días para la llegada de su bebé.

"Estoy organizándome, quiero trabajar más desde casa, para estar más tiempo con Pamela y Cataleya. Es verdad que yo tengo experiencia como papá, pero con Cataleya voy a vivir cosas que no he pasado aún. Por la separación, por no poder estar el tiempo completo, hay cosas que dejas de hacer, y esta vez será diferente", señaló el artista, quien espera el próximo año haya más trabajo.

Christian Domínguez pide por los músicos

Domínguez, quien estuvo en el programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, dijo que espera que sus amigos músicos tengan más trabajo por el bien de sus familias.

"Y, personalmente, mis deseos son que Cataleya, quien nace en febrero o marzo, nazca muy fuerte y sana, que mis hijos tengan siempre bienestar y salud, y que yo tenga mucha fuerza para seguir sacando adelante a mi familia", concluyó.