Magaly Medina fastidiada por no poder salir en Navidad: "Estoy decepcionada"

Magaly Medina se mostró fastidiada contra las medidas que impuso el presidente Francisco Sagasti para fiestas de Año Nuevo. La periodista expresó su malestar a través de su programa de TV.

“Hoy día todos hemos recibido, los peruanos y aquellos que nos dedicamos al mundo del espectáculo, al mundo del entretenimiento lo hemos recibido peor todavía, pero creo que todos en su casa lo deben de haber recibido como yo”, indicó la periodista.

“Como ciudadana me siento decepcionada de los gobernantes de mi país”, acotó.

Magaly Medina habla de las restricciones del Gobierno (Minuto: 10:44)

Magaly Medina: ¿Por qué nos prohíben ver a nuestras familias?

Magaly Medina señaló que está en desacuerdo que no haya reuniones familiares por Navidad ni Año Nuevo, teniendo en cuenta que los centros comercales están abarrotados de personas.

“¿Qué espera el gobierno? ¿Que no va a haber fiestas, que nadie va a salir, que nadie se va a reunir? ¿Eso es lo que esperan? ¿Por qué nos prohíben ver a nuestras familias si en los centros comerciales, en los malls, en el Centro de Lima, en Mesa Redonda, en todos los lugares el comercio y la gente está abarrotada?“, cuestionó Magaly Medina.

La conductora de TV añadió que nadie va a cumplir las normas recientemente impuestas.

“Como hecha la ley, hecha la trampa, todo el mundo en Navidad y en Año Nuevo van a usar los taxis, van a usar el transporte público y solo los que respetamos la ley o queremos cumplir la ley, nos quedaremos a llorar nuestras penas en nuestras casas y pasar la Navidad más triste de nuestras vidas. Terrible ¿no? Ni siquiera en eso saben dirigir un país”, acotó.

Es no quedó ahí, pues la animadora también se refirió a las barras de los equipos de fútbol, indicando que la Policía no dice nada. "Entonces, esperemos que el 24 la gente que vaya a reunirse a su casa, la Policía ni nadie tampoco se meta porque ya que les permiten a ellos, entonces los que queremos reunirnos con nuestras familias que tampoco se metan y que no nos digan absolutamente nada”, dijo.