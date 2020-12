Dorita Orbegoso finaliza su relación con el padre de su hijo: "Estoy soltera"

Dorita Orbegozo dio a conocer que estaría viviendo una difícil etapa en su vida privada. Ante ello, la empresaria confesó en la última edición de su programa que está soltera.

La modelo dejó un misterio mensaje sobre su relación con el padre de su hijo a través de ‘La reina de la noche’: “Ah, no. Yo estoy soltera”, se le escucha decir. De esta manera, confirmó que terminó su romance de 5 años con Pablo Donayre.

"No lo estoy pasando momentos bonitos. Quiero decirle a mi bebito que esta será una navidad diferente, son tiempos difíciles que pasarán, pero son parte de la vida", indicó Orbegoso a Mujeres al Mando.

Hace unas semanas, la joven también descartó en un medio local, la posibilidad de ser madre por segunda vez.

"No voy a tener otro bebé, estoy segura de que me quedaré solo con mi Ian Pablo porque un hijo es una responsabilidad, sacrificio, es bastante chamba y ahorro. Siempre he trabajado y hay que aportar”, sostuvo.

Dorita Orbegoso en Instagram compartió la tierna pedida de mano de su pareja

Esta noticia sorprendería a sus seguidores, quiénes fueron testigo hace unas semanas de la romántica sorpresa que le hizo su novio, al pedirle la mano con mariachis.

En esa oportunidad, Dorita conmovió en redes sociales al mostrar inéditas imágenes de la celebración de su quinto aniversario.