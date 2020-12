Ignacio Baladán sobre Patricio y Flavia: “No tienen que dar explicaciones”

¡No se quedó callado! El modelo Ignacio Baladán fue hasta el programa América Hoy y al ser uno de los mejores amigos de Patricio Parodi y Flavia Laos, fue consultado por la supuesta ruptura amorosa. Tras esta situación, Ignacio dio algunos detalles.

Al principio, Ethel Pozo fue quien le consultó: “Se les ve como el complemento perfecto, sería una pena que ese amor termine en el 2020”, indicó.

Tras la consulta de la hija de Gisela Valcárcel, Ignacio confirmó que esta situación sería una pena:

“O sea sí me parecería una pena, compartí muchísimo con ellos, pero no sé, eso lo tienen que decir ellos nomás”, indicó, para luego hablar sobre algunos videos que Flavia y Patricio han revelado en sus redes sociales.

“Me fijé en lo de Flavia, y para mí que el cantante le pagó (por hacer video de esa canción), no sé. Y la de Pato, él lo hizo en Esto es guerra para el tema de TikTok. Ya de paso él graba bastantes TikTok y lo puso” mencionó Ignacio Baladán.

Ignacio Baladán confesó su deseo de convertirse en padre

En el programa de ‘Esto es Guerra’, Ignacio Baladán reveló que sí le gustaría tener hijos:

"En realidad nunca tuve la oportunidad de ser papá ni tengo sobrinos, pero me gustan los niños y realmente yo no tuve, pero si tengo que serlo de alguna forma lo será. El papá no es engendra sino el que educa", mencionó.