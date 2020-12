Tomate Barraza sobre normas para conciertos: “No hay ganancia”

¡No le convence! El músico Tomate Barraza mostró su desacuerdo, después de que se mostraran los protocolos que se debe seguir para realizar eventos con público. El cantante explicó que para ellos no es rentable.

En conversación con un medio local, Barraza indicó que su agrupación seguirá apostando por los eventos virtuales, pues con público le generaría más pérdidas que ganancia.

"No se puede hacer shows con los nuevos protocolos, no hay ganancia con todos los gastos que deben hacerse. Por ahora solo nos queda seguir con los eventos virtuales", indicó.

Por otro lado, Tomate resaltó que por ahora ha hecho un nuevo emprendimiento, que consiste en la venta de equipos médicos que se necesitan ahora por la pandemia de la covid-19.

"Seguimos en pandemia y hay que tener ciertos implementos en casa para cuidar la salud. Por eso estoy trabajando en ‘YB Valdivias’", expresó el también actor.

Tomate Barraza lanzó tema junto a Daniela Darcourt y Maricarmen Marín

A pesar de la pandemia de la covid-19, Carlos Tomate Barraza indicó que no pensó en darse por vencido, por lo que tomó la decisión de invertir todos sus ahorros en un nuevo proyecto musical con Daniela Darcourt y Maricarmen Marín.

"Estamos tocando nuestros ahorros y solventamos nuestras cosas porque amamos la música. La verdad que en toda la pandemia no me había atrevido a realizar nada hasta no tener algo fuerte, pero tenemos que continuar, así que esta grabación lo hice con un recurso propio. Nosotros estamos perdiendo una gran cantidad de dinero porque ya no hacemos 18 shows a la semana. Gracias a Dios también tengo trabajo en la radio", indicó.