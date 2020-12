Luciana Fuster confiesa que tuvo COVID-19 

La modelo Luciana Fuster reveló que tuvo COVID-19 hace un tiempo, pero que felizmente no le afecto mucho, solo el olfato y el gusto. La joven dio esta explicación luego que unos seguidores la reconocieran en México y le pidieran tomarse una foto con mascarilla por si no la vuelven a ver. Ella accedió y no dudó en expresar su emoción a través de su cuenta de Instagram.

Más adelante explicó que ella ya tuvo COVID-19 hace un tiempo y no quería decirlo por no preocupar a sus fans.

“Hablando de COVID-19, quería decirles algo que nunca les conté por qué no quería preocuparlos. Yo ya tuve el virus hace un tiempito. No la pasé mal, solo perdí el olfato y el gusto al 100%, que me demoró casi 2 meses en recuperar eso, pero estoy bien. No contagié a nadie en casa, nadie en el canal, nadie en la radio. No tengo idea cómo me contagié tampoco, de repente en un taxi o algo. Bueno quería que lo sepan”, indicó Luciana Fuster en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, Luciana Fuster se encuentra en el aeropuerto de México con el fin de retornar a Perú. Ella no pudo regresar antes por las medidas que tomó el gobierno de ese país.

Sebastián Yatra y Luciana Fuster impactaron al bailar juntos 'Chica Ideal'

La modelo publicó e su cuenta de Instagram la divertida coreografía que hizo junto a Sebastián Yatra de la famosa canción 'Chica Ideal'.

“Qué lindo hacer el ‘Chica ideal challenge’ con el creador Sebastián Yatra”, escribió la peruana como leyenda del vídeo, llegando a obtener más de 89.000 reproducciones en solo tres horas.

Por su parte el artista colombiano sorprendido hizo público la misma grabación que la modelo, indicando: "Yo sigo muy impresionado con como están escuchando #ChicaIdeal alrededor de todo el mundo", etiquetando a Luciana Fuster.