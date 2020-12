Luciana revela la frustración que tuvo por no poder volver al Perú

La modelo Luciana Fuster reveló su frustración a través de su cuenta de Instagram al revelar que no podía regresar a su país por algunos trámites que le pidieron en la Ciudad de México. Como sabemos, la artista está en el extranjero realizando una gira de medios.

En sus redes sociales, la integrante de ‘Esto es Guerra’ expresó su indignación:

“Les conté que teníamos el vuelo el Domingo, yo tenía que regresar a Perú ese día, pero por todo el tema del COVID-19, se complicó y tuvimos que cambiar el vuelo para hoy (ayer martes 15 de diciembre)”, indicó en una de sus historias.

Luciana explicó que tuvo que llenar una Declaración jurada para poder salir del país Azteca, pero no podía entender algunas partes del documento.

“No podía de llenar eso y no, un desastre. Cerraron el vuelo y me quedé afuera. No se pueden imaginar la lloradera, la frustración, todo horrible”, terminó.

Luciana Fuster vive incómodo momento en programa mexicano

La chica reality llegó al magazine ‘Hoy’, uno de los más vistos de Televisa en donde fue presentada como una famosa ‘tiktokera’ e hizo una rutina de ejercicios en compañía de los conductores.

"Gracias por la invitación, estoy feliz de estar aquí" mencionó la modelo, sin saber que a los minutos pasaría un momento algo incómodo.

Cuando la joven se estaba ejercitando en compañía de los conductores, Andrea Escalona le consultó por su nacionalidad: "¿Eres argentina?", le preguntó y ella, asombrada respondió: "¡Soy peruana!".