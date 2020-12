Isabel Acevedo no descarta una relación con Renzo Costa

Después de afirmar que solo tiene una amistad con Renzo Costa, Isabel Acevedo señaló que no le cierra las puertas al amor con el empresario. La bailarina indicó que no puede decir que nunca habrá una relación entre ellos.

Como se recuerda, la pareja ha causado revuelo en la farándula tras especualrse un romance entre ellos. Ante esta suposición, Isabel salió al frente para desmentiro. Sin embargo, hizo una aclaración.

“Me relacionan con alguien, pero es más, me voy a almorzar con una persona que no sea Renzo, pero no significa que estoy saliendo con él. Es así, Renzo es mi amigo, pero nunca puedo decir nunca porque de repente no sé, más adelante puede haber otra cosa. Ahora no hay nada”, indicó la joven al programa de Magaly Medina.

Cabe recordar que hace unos meses, Magaly Medina difundió unas impagenes donde se le ve a Isabel Acevedo con Renzo Costa en Cusco.

Isabel Acevedo aconseja a Flavia tras supuesta ruptura con Patricio Parodi

Como se recuerda, Angie Arizaga causó revuelo al llamar a Flavia Los como "la ex de Patricio". Sin embargo, terminó por retractarse. Hecho que de inmediato generó reacciones entre los fans de la pareja.

Incluso, Isabel Acevedo opinó al respecto: "Si han acabado, yo le recomiendo a Flavia que siga viajando, que siga conociendo...yo hice así".

Frente a este comentario, Janet Barboza le preguntó, "¿Cuánto tiempo te demoró superar a tu ex?".

"La verdad, un mes...la vida está hecha para disfrutar, para vivir y conocer", respondió la joven.