Karla Tarazona tras su posible embarazo: "Me gustaría tener dos mujercitas"

Karla Tarazona rompió su silencio sobre la linda etapa que está viviendo en su vida amorosa, tras haberse mudado con su novio Rafael Fernández a un inmueble más grande por sus hijos.

Ante ello, la locutora de radio sorprendió a sus seguidores al contar que estaba planeando tener dos hijas, ya que los herederos de ambos son varones.

¿Cuándo se casará Karla Tarazona y Rafael Fernández?

La presentadora de televisión al ser consultada por los planes de su boda, su pareja confesó que el otro año contraería matrimonio en el mes de agosto.

Sin embargo, el evento dependería de cómo va "reaccionando el país" en medio de la pandemia:

"Es en agosto, pero vamos a ver cómo va todo. Mi palabra siempre va ser, cuando menos lo esperen", manifestó el empresario.

Karla Tarazona emocionada confesó que tendría dos hijas

La conductora con su pareja durante una entrevista, confesó su deseo de convertirse madre pronto: "Sí, uno o dos", sostuvo los novios.

"Me gustaría dos mujercitas, porque imagínate tener solo una y que crezca con tantos hombrecitos, sería la última y no deseo que crezcan sola", agregó Tarazona al programa de Magaly Medina.

Pareja de Karla Tarazona en Instagram defendió a la conductora de críticas

Por medio de su red social, el deportista decidió responder algunas preguntas de sus fanáticos relacionadas a su relación sentimental con la presentadora.

Sin embargo, un usuario aprovechó la ocasión para hacer un comentario machista a Fernández: "¿Por qué no buscaste a una mujer soltera?".

“Muy simple , todo el tiempo estuve buscando una persona que me acompañe toda la vida, sin éxito. Karla llegó sin que yo la busque. Moraleja: no busques el amor, siempre llegará a ti, si te corresponde. El tener o no hijos no la hace menos en ningún sentido”, escribió el novio de Tarazona.