Verónica Castro afirma que la pandemia le trajo cambios a su cuerpo

La actriz mexicana Verónica Castro reveló el año pasado que se había retirado del espectáculo, pero en estos últimos días se reveló que regresó a la actuación con la película “Dime cuando tú”

Sobre la producción del 25 de diciembre, Verónica se atrevió a hablar del personaje que realizó, el que le generó algunos problemas por la caracterización.

La artista interpretará a una mujer de la tercera edad por lo que las maquilladoras tuvieron que hacerle una “transformación”. Por esta razón, la mexicana hizo bromas con respecto a los cambios que la pandemia hizo en su cuerpo.

“Me sentía muy vieja con el personaje, esas maquillistas me hicieron ahí cosas y luego me pusieron pelucas, pero mírenme ahora: no necesité ni pelucas ni arrugas o nada, así me trajo la pandemia”, expresó a El Universal.

Cabe mencionar que Verónica resaltó que Michel, su hijo es quien la ha acompañado en estos tiempos difíciles.

“Es una parte importante de mi vida Michel, el que me cuida, el que me protege, el que me lleva, que me trae. Ya es lo único que me quedó de mi familia, porque mi otro hijo (Christian Castro) está en Estados Unidos, difícilmente viene”, finalizó.

Recordemos que Verónica Castro anunció que se retiraba para siempre de la actuación, después de las controversiales declaraciones de Yolanda Andrade.