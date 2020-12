Melissa Klug impacta en redes con su radical cambio de look

Melissa Klug decidió terminar el año con un cambio radical de color de cabello. Por ello, la empresaria mostró contenta a sus seguidores en Instagram, cómo quedó el resultado.

Por medio de una historias, la mamá de Samahara Lobatón lució orgullosa el procedimiento del nuevo tono de su cabellera rubia.

Foto: Historia Instagram Melissa Klug

Además, la influencer hizo público el tratamiento que se realiza en el cabello para dejarlo más liso, el “laceado de café”.

Foto: Historia Instagram Melissa Klug

La joven de 36 años dejó ver los resultados en su plataforma digital tras celebrar el cumplemes de su nieta con una tierna fotografía.

Foto: Historia Instagram Melissa Klug

Melissa Klug revela si saldría con Jefferson Farfán por sus hijos

"¿Te alegra ver que Farfán está en Perú y sin pareja. Ahora se lo disfrutar más con sus hijos", le consultó Magaly Medina a Melissa.

"Sí, mi felicidad va desbordar, mientras los vea contentos. Siempre me he quejado que (Jefferson) pasaba muy poco tiempo con ellos, pero ahora es diferente", indicó Klug.

"No. No lo hemos pensado, no lo hemos imagino y no creo que eso llegue a suceder". Pero, al pensarlo bien agregó: "Quizá podría darse, pero en muchos años posiblemente".