Samahara Lobatón celebra tierno cumplemes de su bebé junto a Melissa Klug

Samahara Lobatón feliz por la etapa que está viviendo como mamá, compartió con sus seguidores la tierna celebración que hizo por los dos meses de su bebé Xianna.

Samahara Lobatón en Instagram enterneció con la tierna reunión de su hija

La influencer así como Melissa Klug mostraron a través de su cuenta de Instagram, detalles de la decoración que tuvo la reunión íntima para su pequeña.

En esta ocasión, solo estuvieron presente solo su familia, sus hermanos de la joven, su mamá y su pareja, con quién lució en una tierna imagen.

Además, Samahara conmovió al publicar una hermosa fotografía de la torta que compró:

“Amor mío feliz cumple mes, te amo mi reina. La vida me ha regalado lo más hermoso de mi mundo y eres tú. Te amo Xixi”, comentó en su red social

Por su parte, Melissa Klug dedicó un emotivo mensaje a su nieta: “Feliz cumple mes mi Xianna, te amamos hasta el infinito”.

Melissa Klug cuenta si saldría con Jefferson Farfán por sus hijos

"¿Te alegra ver que Farfán está en Perú y sin pareja. Ahora se lo disfrutar más con sus hijos", le consultó Magaly Medina a Melissa.

"Sí, mi felicidad va desbordar, mientras los vea contentos. Siempre me he quejado que (Jefferson) pasaba muy poco tiempo con ellos, pero ahora es diferente", indicó Klug.

"No. No lo hemos pensado, no lo hemos imagino y no creo que eso llegue a suceder". Pero, al pensarlo bien agregó: "Quizá podría darse, pero en muchos años posiblemente".