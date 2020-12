Carmen Salinas pierde a su hermano y cuñada por la Covid-19

¡No bajar la guardia! La actriz mexicana Carmen Salinas comunicó a través de su cuenta de Instagram, una penosa noticia para toda su familia.

La artista reveló que el coronavirus le ha dado un fuerte golpe a toda su familia, pues su hermano y su cuñada no pudieron vencer el letal virus.

“Él fue mi adorado hermano Jorge Salinas, quien falleció el 12 de nov. de COVID y a los seis días murió su adorada esposa María Eugenia así fue por esta maldita enfermedad…”, indicó Carmen en sus redes sociales.

La primera actriz también lamentó que exista mucha gente que no crea en el virus:

“¡Se nos aconseja, no salir de casa, ni hacer ahorita fiestas!! ¡Y a muchos les vale… y siguen sin tapabocas y en fiestas!!! ¡Por amor de Dios cuídense!!! ¡Cuiden a sus padres y hermanos mayores!!! Se los pido en nombre de Dios. Carmen Salinas”.

Después de publicar la foto de su hermano, Carmen compartió una imagen de su cuñada, quien desafortunadamente, también perdió la vida.

“Ella era mi querida cuñada María Eugenia Rios de Salinas, la esposa de mi hermano el mayor Jorge Salinas, los dos murieron de COVID en 6 días se fueron los dos”.

"¿Qué hace falta para que todos los incrédulos hagan caso de no salir de casa, no ir ni hacer fiestas, y ponerse tapabocas, créanlo por amor de Dios esta maldita enfermedad no respeta a nadie? Carmen Salinas”.

Carmen Salinas está muy preocupada por la falta de responsabilidad de las personas con el virus, por lo que dejó estos mensajes en Instagram.