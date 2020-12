Daniela Cilloniz tras perder a su bebé: "Tuve que dar parto natural"

Daniela Cilloniz conmovió a sus seguidores al revelar detalles de cómo ocurrió la pérdida de su bebé durante su gestación de cuatro meses.

Pues, la presentadora de televisión pese al dolor que enfrenta, quiso dejar un mensaje de reflexión por medio de un vídeo en Instagram.

Daniela Cilloniz en Instagram conmovió al contar por qué habría fallecido su hijo

La periodista a través de unas historias, reveló la dura experiencia que vivió tras agradecer al público sus palabras de aliento.

“Quería compartir con ustedes la experiencia que tuve el día sábado porque creo que gran parte de lo que me sucedió fue porque no me cuidé después de salir embarazada y por eso quiero que todas las mujeres que salen embarazadas, sobretodo después de una cesárea, se cuiden”, indicó la empresaria.

Cillonez, también confesó que no era tan fértil y llegó a tener a su tercer hijo rápido: “Yo pensé que me iba a demorar más en salir, no soy una persona muy fértil, pero sucedió. Y creo que si me hubiera cuidado, hubiera esperado más, podría haber sacado adelante mi embarazo”.

"Yo comencé a tener complicaciones graves, estuve en reposo como 20 días sin moverme. Pero el día sábado desafortunadamente se me rompió la bolsa gestacional y se comenzó a derramar todo el líquido amniótico”, agregó.

Daniela describió el duro proceso que pasó ante la muerte de su menor. Por ello, pidió a otras mujeres que sean más precavidas.

“El bebito no podría seguir viviendo sin líquido amniótico. Entonces tuve que dar parto natural, sin anestesia, a mi bebé sin vida. Es algo muy duro, muy doloroso. Por eso cuídense, hay un montón de métodos anticonceptivos, porque después de una cesárea hay que esperar un año o un año y medio para poder tener un bebito sano”, señaló.

“No le echo la culpa totalmente a mi responsabilidad sino también son los planes de Dios que tiene para cada persona”, concluyó la intérprete.