Nicola Porcella: “Mi hijo sin lugar a dudas me salvó la vida”

El modelo Nicola Porcella reveló en Instagram que la persona que más admira en esta vida es su niño Adriano. Y es que para él, el menor le salvó la vida y le enseñó a amar.

A través de historias en su red social, Porcella respondió algunas preguntas de sus seguidores, quienes tenían algunas dudas sobre su vida. Una de las afirmaciones que hizo Nicola fue que admira a su hijo.

“Mi hijo sin lugar a dudas, fue el que me salvó la vida, el que me enseñó a amar, el que me enseñó a salir adelante, el que con un abrazo me levantó de la cama. No hay duda que admiro a mi gordito hermoso”, mencionó Porcella.

Nicola también hizo una reflexión sobre lo que significa la vida para él:

“La vida es una constante lucha por salir adelante, por cumplir tus sueños. A pesar que a veces mucha gente no quiere que lo logres. Uno siempre tiene que pelear por salir adelante”.

Porcella resaltó que para él el amor es su hijo y expresó que lamenta no pasar la Navidad con el menor este 2020, pero está feliz de pasarla con su madre y hermano.

Nicola Porcella en cuanto a trabajo este 2020 no la pasó mal, pues fue integrante de la versión mexicana de ‘Esto es Guerra’ durante toda una temporada.