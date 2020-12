Angie Arizaga se pronuncia tras insinuar que Patricio y Flavia habían terminado

Patricio Parodi y Flavia Laos se encuentran alejados, ella de viaje disfrutando con sus amigas y el guerrero esperando el final de temporada de Esto es guerra. Los rumores de una posible separación se avivaron cuando, hace unos días, Angie Arizaga mencionó que la actriz era la expareja el chico reality, despertando la preocupación de los seguidores, no obstante, este se encargó de desmentir esta versión.

Ante eso, la modelo decidió referirse sobre el tema e intentó aclarar lo que pasó por su mente al momento que soltó esas palabras en señal abierta. Arizaga precisó que fue producto de los nervios generado por la rapidez del juego.

"Es un juego, no crean que todo lo que se dice es real. Yo no soy celosa ni tóxica, yo soy una mujer que confía en su pareja, ¿qué pareja? ves, este es un juego que me deja nerviosa", comentó.

Por otro lado, Angie Arizaga indicó que todo era una broma y que lo más importante era darle entretenimiento al público, aunque contó que se disculpó con Patricio Parodi. "Todo esto es para que se rían ustedes nomas", añadió.

Por su parte, Patricio Parodi secundó a su compañera. “Por responder rápido las preguntas terminas diciendo cosas sin pensar, aunque suenen mal o puedan tener otro significado. La otra vez (Angie) dijo algo que no tenía ni pies ni cabeza, se equivocó de persona", sentenció.

Flavia Laos feliz de compartir escenas con Stefano Salvini

Como se sabe, Flavia Laos y Stefano Salvini interpretan a La Bella y la bestia en la adaptación de los hermanos Grimm, de la telenovela ‘Princesas’. Los actores hablaron sobre la experiencia de trabajar no solo en ProTV, sino uno con el otro.

“Es una novela hermosa, un papel enriquecedor. Bella y Bestia es una pareja de la que se van a enamorar. Hay muy buenos actores y no se la pueden perder”, precisó inicialmente Flavia Laos para hablar de su papel.

“Salvini es muy buen actor, y me ha ayudado mucho en la construcción de los personajes. (…) Nos hemos complementado muy bien, nunca he tenido tan buena pareja como tú”, agregó la actriz peruana.