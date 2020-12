Ethel Pozo llora en vivo en su cumpleaños al recordar a su tía fallecida

La presentadora de televisión Ethel Pozo cumple 40 años, por lo que la producción del programa en donde trabaja, le preparó un lindo detalle con fotografías de su tía Martha, quien falleció hace algunos meses.

Durante ‘América Hoy’ se recordó la hermosa relación que tuvo Ethel Pozo con la hermana de Gisela Valcárcel.

"Para Ethel, la familia es lo más importante, y muestra de ello es el gran amor que tenía por una de las personas más importantes de su vida, su tía Marthita. A pesar que hoy no esté a su lado, ella sabe muy bien que desde el cielo la mira" se pudo escuchar en el video que le realizaron a Pozo.

Tras ver las fotos junto a su tía, la hija de Gisela Valcárcel rompió en llanto y contó una emotiva anécdota que tuvo con ella.

"Cuando mi mami hacía 'Aló, Gisela', quien me cuidaba, me bañaba y me peinaba, era mi tía Marthita", mencionó muy conmovida Ethel Pozo.

¿Qué pasó con la hermana de Gisela Valcárcel?

La conductora de televisión, Gisela Valcárcel mencionó hace algunos meses, a través de sus redes sociales que su hermana Martha perdió la batalla contra el cáncer y desafortunadamente falleció.

Según narró, Martha Valcárcel estuvo yendo y viniendo de los Estados Unidos para sus tratamientos, pero desafortunadamente no pudo superar este terrible mal.