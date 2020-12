Toño Centella contra normas de conciertos porque no se puede vender cervezas

Toño Centella sorprendió al mostrarse incoforme con los protocolos de conciertos. El cantante señaló que no ve rentable la nueva normalidad que el Gobierno plantea.

Como se recuerda, ya se reactivó las actividades de entretenimiento durante la pandemia. Ante ello, el cantante indicó que no le agrada cómo se están dando las cosas.

Centella remarcó la importancia de la venta de alcohol en estas actividades.

“Es como si te dieran de comer, y no te dieran la cuchara. La rica cumbia, la rica chicha, como la llamamos nosotros, la gente pues. Yo canto una canción y me dan ganas de tomar. Yo creo que no es rentable esto, porque en el rubro de nosotros, la única ganancia es la venta de la cerveza”, señaló Toño Centella en conversación con Magaly Medina.

Toño Centella y cómicos ambulantes marchan para que regresen los shows

El cantante Toño Centella, cómicos ambulantes, payasos y más personas decidieron marchar en las calles hasta el Ministerio de Cultura para hablar con el Ministro Alejandro Neyra.

Y es que los artistas fueron hasta el distrito de San Borja para pedirle a las autoridades que les permitan volver a trabajar, ya que tiene ocho meses sin ninguna clase de ingresos.

La mayoría de ellos indican que intentaron reinventarse haciendo otras actividades, pero nada es suficiente para cubrir todos los gastos de sus hogares.