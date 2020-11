Johanna Cubillas hace reflexión sobre discurso de Francisco Sagasti

Tras el emotivo discurso del nuevo presidente del Perú, Francisco Sagasti, diferentes figuras de la farándula peruana, mostraron su apoyo, sin embargo la hija del futbolista Teófilo Cubillas, Johanna Cubillas le pidió a sus seguidores de Instagram, no dejarse llevar por “discursos hermosos”.

“Ustedes me conocen y saben que siempre digo lo que pienso, que no soy de quedarme callada y si algo me hace ruido prefiero exponerlo. Con estas líneas los invito a reflexionar y a cuestionarse TODO esto que venimos viviendo. Sin posturas políticas, es solo un llamado a la REFLEXIÓN, a que dentro de todo este caos se detengan un ratito y ¿piensen, estaremos haciendo lo correcto?”, indicó Cubillas en su cuenta oficial de Instagram.

“Yo desde un inicio estuve a favor de las marchas porque entendía que lo que se buscaba era que se vayan todos los corruptos del Congreso para que el pueblo, que somos nosotros, elijamos a un nuevo presidente”, añadió.

Pidió reflexión a sus seguidores

Johanna Cubillas les dijo a sus fanáticos y fanáticas que, a pesar del buen discurso que dio el nuevo presidente, no debemos aceptarlo solo por eso.

“Bueno, pasó que se sacó a Merino del poder, murieron dos personas y luego asume el cargo un congresista (de los mismos que desde un inicio querían botar). Puede que Sagasti tenga un CV impecable y que dé discursos hermosos, hasta los termina con poesía y eso vende... pero no hay que comprarle todo así de fácil. A Sagasti lo puso en el poder el mismo grupo de congresistas corruptos que originó todo este caos con la vacancia desde un inicio”.

“¿No les hace ruido que la prensa vendida de la que tanto hablan esté feliz con este nuevo presidente? ¿Que le estén reventando cohetes sin siquiera haberlo visto gobernar 5 minutos?”.

"no seamos solo títeres de grupos políticos que no pueden llegar al poder de manera legítima y ven en el caos la mejor manera de acercarse a donde siempre quisieron estar: el sillón presidencial”, terminó la joven en sus redes sociales.