Paula Manzanal reveló que decidió separarse de su esposo

La modelo Paula Manzanal reveló el final de su matrimonio con su Adam Cartwrigth. De acuerdo a una entrevista con el diario Trome, indicó que no pueden estar juntos por culpa de la distancia que generó la pandemia del coronavirus.

En la entrevista en el mencionado medio local, la popular influencer afirmó que está sola y que su aún esposo reside en Australia. Asimismo, dijo que tras separarse no existe “otro hombre en mi vida”, dejando afuera la polémica de que estaría con otra persona.

“Él está en Australia y hemos tomado la decisión de seguir rumbos distintos. Estoy soltera y por ahora no hay otro hombre en mi vida, solo mi hijo, pero si apareciera alguno ya lo sabrán”, manifestó al citado medio.

“Soy de las que no buscan el amor, pero si lo encuentro tampoco le cerraría las puertas. Ahora no me gusta nadie”, añadió la popular modelo.

Por otro lado, Paula Manzanal manifestó que todavía no ha iniciado los papeleos del divorcio. “Todavía. Vamos a esperar un tiempo. Quiero mucho a Adam y no hemos quedado en malos términos. Estoy tranquila y quiero seguir así por un tiempo”, dijo.

Paula Manzanal prefiere no hablar de política

Asimismo, Paula Manzanal fue consultada por sus seguidores de Instagram sobre la coyuntura política que está viviendo el país, y que si evitaba hablar de ese tema es por las marcas que la proporcionan. Ante esto la modelo enfatizó que a ella no la promocionan marcas peruanas, sino del exterior, así que nadie le dice que puede o no decir y publicar.

"La verdad es que a mí no me gusta opinar sobre religión ni política en mis redes sociales porque siento que muchas personas tenemos distintas formas de ver las cosas y prefiero ahorrarme mis opiniones... Respeto que todas las personas seamos distintas y tenemos derecho a no pensar lo mismo. Para no crear conflicto, yo no publico mi opinión sobre religión ni política", puntualizó la influencer sobre la crisis política del país.