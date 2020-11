Deyvis Orosco tras vacancia: "No caigamos en actos de violencia"

Deyvis Orosco hizo un alto a su carrera musical para referirse a lo que viene ocurriendo en el Perú. Esto a raíz de la vacancia de Martín Vizcarra. Como se sabe, muchos son los peruanos que han salido a las calles a protestar contra esta medida del Congreso de la República.

"Hoy empezamos la mañana de una forma diferente pero con una lección muy importante. Nuestra voz y nuestro voto importan. No nos dejemos derrotar por lo que esta ocurriendo, no caigamos en actos de violencia, usémoslo para salir adelante y que nuestro país sea mejor", escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

Asimismo, pidió a los peruanos que voten a consciencia en las nuevas elecciones.

"Este 2021, vayan a las urnas a votar, infórmense y tomen una decisión. No dejen en manos de otros algo tan importante como nuestra presidencia. Hacer o no hacer mi gente, depende solo de nosotros, hagamos el cambio juntos. ¡Arriba Perú!", acotó el artista, quien fue respaldado por sus miles de seguidores.

Además, adjuntó una imagen donde se ve la bandera del Perú y dos manos unidas. Es así como el cantante se mostró solidario con los peruanos, quienes lo han apoyado a lo largo de su carrera.

Canción se ubicó en el puesto 9 de las 50 Más Virales de Spotify

Por otro lado, el artista celebró que su tema ‘Amor a primera vista’ se haya convertido en una de las canciones más exitosas de este 2020, esto a pocas semanas de haber sido estrenada.

El tema no solo arrasa en YouTube y Tik Tok, ahora logró una ubicación muy importante en la plataforma musical de Spotify.

Como se recuerda, el cantante publicó este feat al lado de la reconocida agrupación Corazón Serrano y el chico reality Jota Benz.

“Estoy sorprendido y muy feliz que esta canción haya conquistado al público en tan poco tiempo, sabía que iba a ser éxito desde que la elegí y esto demuestra que no me equivoqué. Esto me incentiva a seguir trabajando con más entusiasmo, sé que vivimos tiempos difíciles pero la cumbia no debe parar”, comentó Deyvis.