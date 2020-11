Tula Rodríguez sobre Yahaira: “Cuando estaba con Jefferson, era más cerrada”

Desde que Yahaira Plasencia regresó de Rusia ha tenido una mejor comunicación con los programas y la prensa, es más ha brindado detalles de su convivencia con su entonces pareja Jefferson Farfán durante la cuarentena por el coronavirus. Ante esta nueva actitud de Yahaira, Tula Rodríguez hizo un peculiar comentario.

Hace algunos días, la salsera estuvo invitada En boca de todos, y ahí no se calló nada, por lo que la presentadora aprovechó para expresar su opinión sobre sus recientes declaraciones en la pantalla chica.

“¿Se han dado cuenta de un nuevo detalle de Yahaira? Yo ahora que la veo soltera está más relajada, sin menos pose tengo que decirlo, más conversadora. Antes cuando estaba con (Jefferson Farfán), ay no sé. (…) La verdad, ay me da vergüenza, pero que no se moleste, estaba bien pesadita”, resaltó.

Tula Rodríguez analizó sobre el tiempo en que Yahaira Plasencia estuvo de novia de Jefferson Farfán, y afirmó que ahora tiene otra actitud y aura con la prensa.

“Ahora te veo más tú, que de eso se trata. Cuando tienes pareja tienes que ser tú, cuando estás soltera tienes que ser tú”, opinó la figura de América TV.

Karen Dejo se sumó a los comentarios de Tula

Ante los comentarios de Tula Rodríguez, Karen Dejo no perdió la oportunidad de enviarle un consejo a la cantante. “Le voy a decir algo a Yahaira, una tiene que ser auténtica con pareja o sin pareja. Siempre tienes que ser tú y punto”, señaló.

Rodrigo González y Gigi Mitre se dieron cuenta del cambio de Yahaira

La salsera estuvo de invitada hace unos días en el programa “Amor y Fuego”, donde los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre le hicieron ver a Yahaira que antes andaba a la defensiva ante la prensa.

“En realidad yo tengo un carácter bien fregado, pero siempre a la prensa y no solo con ustedes, sino con la mayoría he sido como un poco a defensiva por tantas cosas que han pasado. Entonces, muchas veces no he sabido cómo manejarlo, por así decirlo”, reveló.