Said Palao conoció a su 'suegra': "Ha sido una reunión bien esperada"

Said Palao y Alejandra Baigorria viajaron a Máncora este fin de semana no solo para relajarse, sino también para concretar una reunión pendiente. El guerrero conoció a su 'suegra'.

Alejandra indicó que está feliz conociendo a Said Palao, y se ha podido dar cuenta que es un hombre con mucha personalidad, con carácter y emprendedor.



“No podría estar con un hombre que no admiro, y déjenme decirles que a él lo admiro mucho. Trabaja desde las 6:00 a.m., pero no tiene por qué exponerlo”, dijo la rubia.

¿Qué dijo Said Palao sobre la madre de Alejandra Baigorria?

Por su parte, Said Palao no dudó en referirse al encuentro que tuvo con su 'suegra' Véronica Alcalá, quien se recupera de una lesión en la columna.



“Ha sido una reunión bien esperada entre ambos. Es una señora bien chévere, bien alegre y súper jovial. La estamos pasando bastante bien”, mencionó Said.

¿Qué dijo Said Palao sobre tener hijos con Alejandra Baigorria?

Said Palao señaló que en sus planes próximos no está tener hijos.

“Es muy pronto para conversar de hijos, son temas de planificación. Sería irresponsable conversar de esos temas cuando recién nos estamos conociendo, las cosas se hacen paso a paso. Todo es un proceso, en su momento ya se hablará de ese tema. Lo que es cierto también, es que, si las mujeres no quieren tener una pareja o no les ha ido bien con un chico, ahora no tienen la necesidad de estar con alguien para ser mamá”, precisó Said.



Alejandra acotó: “El día que quiera ser mamá, no le tengo que preguntar ni a Said, ni a nadie. Por eso congelé mis óvulos. Tengo 32 años, soy joven y muchas cosas por cumplir, así que seré mamá cuando a mí me provoque”.

La pareja está más unida que nunca, sobre todo porque llega la semifinal de Esto es Guerra, este 9 de noviembre a las 6:50 por América TV. Ambos compiten en el mismo equipo.