Tula Rodríguez incentiva a vacunarse y cuenta su experiencia con su familia

Tula Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para incentivar a vacunarse contra la difteria, en la campaña gratuita que ha realizado el Ministerio de Salud hasta el 8 de noviembre.

Ante ello, la conductora compartió una grabación sobre su experiencia tras llevar a su familia a la Jornada Nacional de Vacunación.

Tula Rodríguez confesó en Instagram su experiencia

La presentadora pidió paciencia en medio de la aglomeración que se ha generado en la campaña de vacunación, y muchos no han podido recibir la dosis. Una de ellas también fue Tula, por ello, decidió pagar de forma particular la vacuna.

"¡Por favor tenemos que vacunarnos! Hay muchas campañas de vacunación. Es importante que tengamos la vacuna de la difteria", comentó la actriz en su red social.

"Para los que me preguntan cómo hice para conseguir vacuna, pues estoy desde tempranito... busqué en tres lugares y no alcancé porque era el tope o no había donde estacionar. Así que conseguí de manera particular... Sé que las campañas van a continuar, vamos averiguando", agregó.

Tula Rodríguez se emocionó al escuchar en vivo su canción con Javier Carmona

La actriz contenta por las interpretaciones que deleitaban los artistas como adelanto de su show, la sorprendieron al dedicarle un tema en vivo durante el magazine de América TV.

Josimar con el micro en mano desde Chiclayo, le comentó a Rodríguez: "La gente me dice que les gusta esta canción", y de pronto comenzó a cantar 'Que levante la mano'.

Tula al escuchar la interpretación, sorprendida atinó a bailar y cantar emocionada el sencillo que marcó su historia de amor con Carmona. Tanto así, que llegó a sonar la canción en el día de su boda.