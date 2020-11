Samahara Lobatón revela la dinámica con Youna para cuidar a Xianna

Samahara Lobatón defendió de los comentarios negativos a su pareja y padre de su hija, Youna. Y es que, muchos usuarios de las redes sociales consideran que el joven no está junto a ella para darle los cuidados necesarios a la bebé.

La hija de Melissa Klug no dudó en responder a las preguntas que sus seguidores de Instagram le dejaron y entre ellas reveló que Youna también se trasnocha con ella para ayudarla con Xianna, quien ha cumplido más de 15 días de nacida.

Cabe mencionar, que esta no es la primera vez que la joven habla de estos temas, ya que en alguna ocasión, tanto su pareja como ella, confirmaron que trabajan duro para poder darle lo mejor a su hija.

“Sam Lobatón y yo estamos pasando un hermoso momento. Ahórrense sus comentarios malintencionados u ofensivos porque no nos afectan en lo absoluto”, escribió el barbero en su Instagram.

Samahara Lobatón confesó que tuvo comienzo de mastitis

Por otro lado, la joven madre contó que pasó de unos días intenso al casi sufrir de mastitis, pues le dio fiebre. No obstante, ya se encuentra mucho mejor.

“Hace unos días me dio comienzo de mastitis y fue porque estaba creando más leche y generando más leche, me dio fiebre y todo, pero estoy mejor”, sostuvo Samahara Lobatón.

Samahara Lobatón regresó a su peso tras dos semanas de dar a luz

Samahara Lobatón hace unos días estuvo en el programa En boca de todos y le preguntaron sobre cómo está haciendo para regresar a su peso antes de salir embarazada. La joven madre comentó que ha llevado un embarazo saludable.

"No hago ninguna dieta ni ejercicios porque no puedo, estoy bajando de peso natural. Creo que es parte de mi genética a parte creo que he llevado un embarazo super saludable", indicó.