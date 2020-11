Samahara Lobatón: la pequeña Xianna enternece posando con su tatarabuela

Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen bastante conmovedora en su cuenta de Instagram. Aquí se puede ver a su bebé Xianna junto a su tatabuela.

Ambas lucen mirándose muy tiernamente. "Esta foto queda para la eternidad Xianna con la mama (Su tatarabuela) mis amores", escribió la joven.

Muchos de sus segudiores quedaron sorprendidos, por el encuentro entre generaciones. Como se recuerda, Samahara es muy apegada a su bisabuela, y hoy ve con emoción que su pequeña pueda conocerla.

La pequeña Xianna nació el 15 de octubre, en medio de la alegría de los padres y los abuelos Melissa Klug y Abel Lobatón.

Samahara Lobatón cuenta cómo bajó de peso

Samahara Lobatón se sometió a una serie de preguntas donde contó cómo ha bajado de peso. La joven señaló que lo único que ha hecho es ponerse una faja a los dos días de dar a luz por cesárea.

"No hago ninguna dieta ni ejercicios porque no puedo, estoy bajando de peso natural. Creo que es parte de mi genética a parte creo que he llevado un embarazo super saludable", indicó.