Stefano Tosso niega acoso: “Nunca fue mi intención hacerle daño a alguien"

Stefano Tosso rompió su silencio en el programa de Beto Ortiz, para dar a conocer su versión de los hechos ante las acusaciones de acoso sexual en su contra, a través de las redes sociales y en el programa de Magaly Medina.

¿Qué dijo Stefano Tosso?

De acuerdo al intérprete, las conversaciones presentadas por las féminas habrían sido alteradas. “Ella pudo, que es lo que efectivamente ha hecho, que parezca que hablo solo... Entonces, yo le pido a la gente de ‘Influencers out of context’ (página de Instagram donde se presentaron las denuncias) que me escriban”, indicó el hijo de Ricky Tosso en Willax TV.

Además, comentó que se dio a conocer su número de teléfono en la mencionada página y ha recibido hasta amenazas de muerte. “Me atacan de todos los flancos, con cosas de años distintos. Ahora lo que estoy haciendo es tratando de recuperar mis (conversaciones de) WhatsApp para demostrar que no son lo que están diciendo”, agregó.

Tosso durante la conversación con Beto, hizo un media culpa tras aceptar haber sido un “mujeriego”, pues en los chats se demostraría su infidelidad hacia sus anteriores enamoradas: “Condénenme por ser mujeriego e infiel, y le pido disculpas a todos mis ex (parejas)”.

El actor también manifestó que este caso afecta su futuro como artista y se sentó en el programa por su familia. “No soy acosador, pero sí he engañado a mujeres porque les he ‘pintado lo pajaritos’ que no cumplí”.

El joven de 29 años, antes de finalizar su entrevista pidió disculpas: “Me siento mal por mi padre, pero lo que me pase a mí es indiferente, yo siempre he tratado de ser protector de mi familia, igual no soy un acosador, pero quiero pedirle disculpas a las mujeres porque les hice daño”.

¿Cuáles son las sanciones para el acoso?

Desde el año 2018 en el Código Penal del país incluyó al acoso. Desde la fecha también se tipificó la difusión de fotos o audios con contenido sexual, el chantaje sexual y el acoso sexual.

El Decreto Legislativo 1410 indica que el acoso es castigado con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, e inhabilitación.

¿Quién es Stefano Tosso?

Stefano Tosso es un actor de cine, teatro y televisión de 29 años. Inició su carrera desde muy pequeño tras crecer en medio de las cámaras y las luces, de la mano de su padre Ricky Tosso. Era profesor de actuación en la academia de arte “Segundo Piso”.