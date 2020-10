El tierno mensaje de un anciano al enterarse que su nieta tiene novia

¡Los abuelos son los mejores seres de este mundo! A veces creemos que a los adultos mayores les cuesta entender situaciones que antes fueron un tabú, sin embargo algunos nos sorprenden con su gran corazón, empatía y solidaridad.

Este es el caso de un abuelito, cuya respuesta en whatsapp se hizo viral.

¿Qué ocurrió con el anciano?

Una usuaria en Twitter escribió que le había confesado a sus abuelos que tenía una novia mujer, pero ella jamás esperó la hermosa y emotiva respuesta que le daría su abuelito.

“Querida abril: sos tan buena y transparente que mi corazón ya lo presentía hace tiempo. Cuando el amor es sincero y honesto no hay barreras sociales, raciales, culturales o de género que lo tengan. Lo importante es amar no solo con el cuerpo sino también con el alma.

Te deseo la mayor de las felicidades. Será un gusto conocer a tu amor. Te amo, tu abuelo.”, fue el maravilloso mensaje que le envió por la red social su abuelito.

La joven compartió la imagen en su cuenta de Twitter y la publicación se viral en cuestión de minutos.

Pero esto no fue todo, ya que su abuela también le envió un mensaje de amor y comprensión:

“Hola mi princesa y nieta adorada, vos sabes que desde el día que naciste sos mi amor. Que me lo dijiste vos eso me llegó al corazón por verte feliz y bueno adelante entendí que tengo que aprender muchas cosas y vos me enseñaste que es bueno, tú felicidad es la mía, te amoo”.

No cabe duda que la jovencita tiene unos abuelos maravillosos.