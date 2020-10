Rubí: la triste historia de la quinceañera que logró fama y luego pasó al olvido

Rubí Ibarra García se hizo famoso en el 2016 cuando a su padre se le ocurrió hacer una invitación masiva para su quinceañero. Este llamado se hizo tan viral que hasta estrellas del mundo artistico se dieron por enteradas. Sin duda alguna, todo un revuelo en las redes sociales.

La joven originaria de San Luis Potosí no tardó en convertirse en la quinceañera más famosa de México, incluso la noticia trascendió fronteras y se replicó en diferentes medios internacionales.

El cumplaños se logró celebrar con 60 mil invitados. Incluso, personas viajaron de otros lugares para ser parte de este magno evento, donde la prensa no pudo faltar.

Una vez que logró la fama, Rubí quiso ser cantante, pero su carrera no prosperó y de pronto desapareció del mundo del espectáculo.

¿Qué pasó con Rubí Ibarra García?

Estes año, la joven dio una entrevista al programa de Telemundo “Un Nuevo Día”, donde reveló qué estuvo haciendo durante todo este tiempo.

Ibarra García señala que se dedicó a sus estudios, que la vida le cambió tras hacerse conocida y que mucha gente se acercó a ella para aprovecharse y sacarle dinero.

A sus 19 años, Rubí indica que ahora ve el mundo de forma distinta y que quiere intentar ser cantante nuevamente.

"Creo que ahora soy más madura. Ha cambiado mi forma de ver las cosas y mi manera de ver el mundo es distinta", señaló la joven.

Asimismo, dijo que también le gustaría incursionar en la conducción o el baile.

"Mis planes son irme a una academia en Monterrey donde quisiera prepararme en conducción, en baile, en canto y todo, no discrimino", indicó.

Tras ser consultada si desea celebrar un cumpleaños una vez más, la muchacha recalcó que no le gustan las fiestas.

"No me gusta mucho la fiesta, pero ese día se descontroló y ya no quiero saber nada de eso. La fama es muy complicada, no todo es color de rosa. No comprendía por qué me estaba sucediendo eso, pensaba que había hecho algo malo", dijo Rubí, cuya carrera es manejada por su madre.

La joven cuenta con seguidores, quienes al saber de su regreso salieron al frente para respaldarla y darle su voto de confianza para su incursión en el mundo artístico.

