Susan Ochoa lanza tema de Natalia Lafourcade en versión salsa | VIDEO

Susan Ochoa sorprendió a sus seguidores tras lanzar la versión salsa de un tema de la mexicana Natalia Lafourcade, ‘Nunca es suficiente’. La canción ya disponible en todas las plataformas digitales, y en Youtube será lanzado este 17 de octubre, a las 6:00 pm.

Cabe señalar que la cantante se ha mostrado admiradora de Natalia Lafourcade, es por ello que ha dado todo de sí para que esta nueva versión guste a sus fans. Este es el quinto sencillo que la ganadora de la Gaviota de Plata de Viña del Mar brinda en este año, y que además formará parte de su segundo álbum musical.

Susan Ochoa: “Me hice la manga gástrica y ahora me siento renovada”

Hace unos días, Susan Ochoa salió al frente para contar que se sentia renovada tras haberse hehco la manga gástrica, príncipalmente por su salud pues tiene familiares que tienen diabetes. La cantante bajó 15 kilos.

La cantante sabe que puede salir adelante gracias a su talento, pero le preocupaba mucho su bienestar, pues aunque hacía dietas para no subir de peso, ninguna le hacía efecto. Es por ello que tomó una radical decisión.

"Me siento una mujer renovada, ¡son 15 kilos menos!, y no es para menos. Me hice la manga gástrica porque probé muchas dietas y no lograba bajar de peso, me asustaba el sobrepeso porque tengo familiares con diabetes. Ahora estoy con más vitalidad y energía", señaló.

Susan Ochoa prepara concierto

Como se recuerda, Susan Ochoa está alejada de los escenarios desde hace hace siete meses debido a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, no se ha quedado de brazos cruzados. La cantante se encuentra alistando su regreso a través de un concierto virtual, el cual estará disponible a partir del sábado 24 de octubre a las 7:30 de la noche por la plataforma de Joinnus.

‘Nunca es suficiente’, versión de Natalia Lafourcade