Gian Piero Díaz celebra su primer millón en Instagram

Al estilo del grupo musical ‘Bacilos’, Gian Piero Díaz está feliz de haber obtenido su primer millón en seguidores en su cuenta de Instagram. El conductor de Esto es guerra contó a las cámaras de América Espectáculos que su perfil en esta red social no tiene mucho de creada, recién tiene un año medio.

Asimismo, confesó su emoción al sentir el cariño de sus fanáticos, ya que no es de exponer a su familia al ojo público y agradece que respeten esa decisión.

“Contento y agradecido con toda la gente que me sigue, que está allí, que le gustan las cosas que pongo. La verdad considero que no es muy entretenido comparado con lo que todo el mundo cuelga, pero sé que las personas que realmente me quieren respetan que yo no exponga a mi familia, que no exponga mi casa o las cosas que hago con ellos. Creo que por ese lado tiene mucho mérito haber llegado al millón de seguidores”, aseguró Gian Piero en América Espectáculos.

Dice no sentirse influencer

Muchos de los que tienen sus redes sociales activas adoptan el nombre de influencers, pero Gian Piero Díaz indicó que no sentirse de esa manera.

“No creo que yo sea influencer. Creo que el influencer tiene un perfil muy distinto al que yo puedo tener. De hecho, son muy activos y yo no lo soy, pero siempre es una manera de esta en contacto con el público, que sepa más o menos qué es lo que estamos haciendo”, añadió el conductor de televisión.

Por otro lado, el también actor reveló que su cuenta tiene un año y medio de creada en Instagram porque no sentía la necesidad, pero por un nivel comercial lo tuvo que hacer. “No me gustaba la idea, pero al final descubres que es una red social que te sirve de apoyo y creo que la gente lo aprecia mucho”.