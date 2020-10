Karen Dejo tras ser captada junto a Diego Val: "No habló de mi vida privada"

Karen Dejo indicó durante una entrevista a un medio conocido, estar de buen estado de ánimo y manifestó que está ‘soltera, pero nunca sola’ luego de ser relacionada emocionalmente con el cantante Diego Val, expareja de Leslie Shaw.

“Estoy tranquila, soltera, pero nunca sola, esa es. No me preocupo mucho por eso (tener pareja), pero sí es bonito tener una compañía. Tampoco estoy desesperada, un hombre no me hace la diferencia, no es una prioridad”, indicó la chica reality peruana.

Asimismo, la artista habló sobre las imágenes que aparecieron donde se la ve con el cantante Diego Val y la amistad que comparten actualmente.

La modelo fue un clara con su respuesta y dijo: “No me acuerdo, no hablo de mi vida privada.”

Karen Dejo busca conducir algún espacio televisivo

La integrante de Esto es guerra habló sobre la posibilidad o el deseo de poder estar en la conducción de algún programa pues hace poco formo parte de una secuencia de ‘América hoy’, aseguró sentirse cómoda.

“En algún momento de mi vida quisiera volverme a integrar (a la conducción). Jamás le diría ‘no’ al trabajo, no me importa no dormir con tal de trabajar mientras que Dios me dé fuerzas. Amo mi trabajo y estar en ‘Esto es guerra’ es una vitrina espectacular.”

Leslie Shaw confirmó termino de relación con Diego Val

Leslie Shaw confirmó a inicios de año el fin de su relación con Diego Val. La cantante indicó que estaba muy concentrada en su nuevo disco, ya que tenía que salir a fines de enero pasado.

“¿Ya mucho no? Ya mucho estaba durando, no confían en mí. Sí, estoy contenta... Ya se acabó”, expresó sobre el fin de su relación.