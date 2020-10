Deyvis Orosco: curiosa reacción del cantante sobre rumores de embarazo

Deyvis Orosco y su pareja Cassandra Sánchez de Lamadrid participaron por primera vez en el programa de Magaly Medina, donde la popular ‘Urraca’ les preguntó sobre su vida personal. Precisamente, eso fue lo captó la atención de los televidentes, luego de ver la reacción del cantante al ser consultado sobre un posible embarazo.

“¿El bebé para cuándo?”, le preguntó la periodista, a lo que la pareja solo atinó a reírse en un primer momento.

Ante este cuestionamiento, la hija de Jessica Newton respondió en términos generales: “La verdad que esta pandemia nos ha ayudado a conversar acerca de absolutamente todo”.

Magaly Medina huele a embarazo de Cassandra Sánchez

No obstante, ante incisiva Magaly, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez no pudieron evitar mostrarse nerviosos sobre el tema. Hasta, incluso, se mantuvieron callados por varios segundos dejando más intrigados a la conductora.

“De verdad que yo estaba bromeando al principio, pero ¿ahora sí podríamos tener buenas noticias pronto?”, volvió a preguntar la conductora.

“Primero queremos que esta situación, este momento tan complicado que estamos viviendo se estabilice, porque lo que creo que uno merece, si va a venir una criatura, es que venga a conocerlo como lo hemos conocido nosotros... tranquilo, que pueda compartir con sus amigos, con su familia”, manifestó el cumbiambero.

Jessica Newton no quiere nieto

En su momento ya se había especulado sobre un posible embarazo de Cassandra Sánchez, es más hasta Jessica Newton le pidió que aclare sobre el tema.

Sánchez de La Madrid meses atrás hizo rectificación después de las declaraciones que brindó en el programa ‘En Boca de Todos’.

“Mi mamá me hizo la aclaración anoche de que vio el titular, y me pidió que yo aclare de que ella no quiere un nieto, quiere una nieta”; expresó en una entrevista en vivo.