Cuando Gisela dijo que Javier Carmona le pidió matrimonio 3 veces

El empresario Javier Carmona, falleció la mañana del miércoles 30 de septiembre, tras permanecer dos años postrado en una cama. La producción de ‘En Boca de Todos’ confirmó la penosa noticia.

Javier Carmona habría muerto en su domicilio. El empresario pasó a este estado, tras sufrir un accidente cerebrovascular, que lo llevó a una operación de emergencia.

Cuando Gisela Valcárcel dijo que Javier Carmona le pidió matrimonio tres veces

Durante una entrevista con Milagros Leiva en su programa ‘Sin peros en la lengua’, la conductora Gisela Valcárcel reveló que el empresario Javier Carmona le pidió matrimonio en tres ocasiones.

“A mí Javier me pidió tres veces casarme. Yo tengo tres aros de compromiso y el tercero pensé y dije Dios mío no será ya un trauma mío. Tengo con esta persona tanto tiempo. Debe ser un trauma”

“Estábamos en mi departamento él había ido y yo me fui al baño, me miré al espejo y dije ‘es mi trauma’ salí y le dije ‘ya sí me quiero casar’”, reveló Valcárcel en la entrevista.

Hijo de Javier Carmona se pronunció tras fallecimiento de su papá

Tadeo Carmona, hijo del empresario Javier Carmona compartió en su cuenta de Instagram una foto del cielo, acompañada de la canción ‘Gracias’ del grupo ‘Orishas’:

“Él me enseñó que al caerse hay que levantarse, sacudirse y siempre enseñar los dientes sin dolor”, se escucha en una parte de la canción.

¿Qué dijo Tula Rodríguez sobre el fallecimiento de Javier Carmona?

En el programa ‘En Boca de Todos’, la conductora de televisión Maju Mantilla mencionó que Tula Rodríguez se enlazaría con ellos para hablar sobre el complicado momento que está viviendo:

“Es una situación, en donde es inevitable no sentir dolor, sin embargo hoy nos toca solamente aceptar los designios de nuestro Señor. Así que aquí estoy con Valentina en este momento, que necesita todo el amor y todo el cariño para que pueda entender esta situación que muchas veces nosotros como grandes nos cuesta entender y más a la pequeñita, pero bueno, aquí firmes y nada”

“Es una situación muy dura. Pido a Dios tranquilidad y paz para superar la pérdida. Me toca estar fuerte para Valentina”, expresó la artista.