Laura Bozzo se defiende: "No tengo ninguna orden de captura"

La popular ‘aboga de los pobres’, Laura Bozzo salió a desmentir las versiones de algunos medios mexicanos que indicaban que un juez federal le había negado detener la ejecución de cualquier orden para detenerla.

Según este diario el juez del Cuarto Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México rechazó la suspensión definitiva, es decir cualquier orden de presentación, aprehensión o comparecencia.

Ante lo publicado por el periódico El Universal, Laura Bozzo se defendió con un mensaje en su Twitter: “Qué pena que un diario tan serio se preste a esto. A mí no me han dado ningún revés judicial, al contrario, el juez lo niega porque no hay ninguna orden de captura contra mí”.

Cabe recordar, que hace unas semanas la conductora peruana acudió a una conocida firma de abogados, los cuales solicitaron un amparo ante cualquier tipo de detención.

“Se concede a Laura Cecilia Bozzo la suspensión provisional para los siguientes efectos: Si la orden que se reclama fue dictada por delito de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, con fundamento en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo; para que una vez que sea privada de su libertad quede a disposición de este juzgado únicamente en lo que se refiere a su libertad en el lugar en que sea recluida, y a disposición del juez de proceso para la continuación de éste”, precisó el juzgador en el expediente número 456/2020.

“En el caso de que la orden de aprehensión emitida contra la agraviada sea por un delito que no prevea la prisión preventiva oficiosa, con fundamento en el numeral 166, fracción II, de la Ley de Amparo; para que la quejosa no sea privada de su libertad con motivo de dicha orden”.

Para que suceda esto, el juez solicitó que Bozzo haga el pago de una garantía de 100 mil pesos con lo que se busca que en caso se dé una orden de aprehensión, no la artista no evada la acción de la justicia.