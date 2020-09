Alejandra Baigorria estalló frente a Said Palao cuando éste la grababa

Alejandra Baigorria no pudo ocultar su enojo cuando Said Palao la grababa. Al parecer el chico reality intentó jugarle una broma a la modelo, pero no salió como esperaba. Ella se mostró desconcertada y estalló delante de la cámara.

Mientras Said Palao la grababa, la joven no pudo ocultar su incomodidad y le gritó: “¡¿Qué?!”. Sin embargo, él no dejó de reírse.

Fue la propia Alejandra quien publicó el video en su cuenta de Instagram, con la leyenda “Mi momento de histerismo jajajajaja”.

Alejandra Baigorria y la romántica sorpresa de Said Palao

Alejandra Baigorria celebró este 8 de septiembre 32 años de edad, y lo hizo con una gran sorpresa de parte de su pareja Said Palao. El guerrero intentó alegrar el día de su amada.

A través de un video subido en las redes sociales, se puede ver cómo el joven preparó unas deliciosas pizzas para Alejandra Baigorria. Luego brindan con un vino y terminan cantando el tradicional Feliz Cumpleaños. Esto un día antes de la fecha especial.

En otro video se puede ver cuando la joven entra a su cuarto y es sorprendida con globos de colores, una variedad de regalos en su cama.

Alejanddra Baigorria se mostró animada y cada vez enamorada del gestor de tamaño detalle. Sin duda, un grato momento para la empresaria.