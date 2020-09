Natalie Vértiz sobre Sheyla Rojas: "Cada uno es dueño de su vida y sabe lo que hace"

Natalie Vértiz habló sobre el nuevo reto en su carrera, la conducción de Estás en todas. Esto después que Sheyla Rojas fue retirada del programa tras ser involucrada con Luis Advíncula.

"Estoy muy feliz por la oportunidad, estuve un año y medio lejos de la televisión, pero nunca me sentí fuera porque siempre tuve buena relación en América, que ha sido parte de mi vida. Además, siempre estuve en comunicación con el público en mis redes sociales”, indicó a Trome.

Respecto a Sheyla Rojas, contó que no ha tenido comunicación con ella, pero le desea lo mejor.

"No he tenido comunicación con ella. Le deseo lo mejor, pero sinceramente he recibido las felicitaciones de mi familia y amigos cercanos, es una nueva etapa de ‘Estás en todas’ y estoy ahí para divertirnos todos los sábados. ¿Si tengo mistad con Sheyla? Las amistades las tengo contadas con mis dedos... ella ha sido mi compañera de trabajo y siempre hemos tenido buena comunicación. Nuestros hijos han compartido cumpleaños y la verdad que le deseo lo mejor", explicó.

¿Qué dijo Natalie Vértiz sobre Sheyla Rojas?

La modelo fue consultada también sobre Sheyla Rojas y Luis Advíncula. "No me gustaría meterme en un tema que desconozco, pero creo que cada uno es dueño de su vida y sabe lo que hace. No sé cuáles sean sus planes, pero sé que tiene un hijo y me gustaría que le vaya bien. Lo más importante es mantener los ánimos arriba", resaltó.