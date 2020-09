Flavio Torres sobre Jean Deza: “Yo no lo pedí, hablé con él y creí que lo había comprometido”

Tras los sucesos ocurridos y las denuncias reveladas en televisión contra el futbolista Jean Deza, el extécnico de Binacional Flabio Torres dejó en claro que el ingreso del jugador por iniciativa de la dirigencia.

Declaraciones del exentrenador de Jean Deza

“Yo no lo pedí. Estábamos hablando con otros jugadores, pero se presentó lo de Jean Deza. Acepté que él llegara, hablé con él y creí que lo había comprometido, pero hay jugadores con los que uno habla y espera que ojalá se les quede algo en la cabeza.

Vemos que tiene unas condiciones importantes con la pelota, pero le falta lo otro y eso no lo ayuda para que se pueda formar como buen futbolista", mencionó el exentrenador del actual campeón del fútbol peruano.

Flabio Torres también expresó que los errores le costarán caro a Jean Deza:

"Eso no lo va a sentir ahora, sino que será más adelante, cuando se arrepienta del tiempo que perdió. Son seres humanos, tienen sus errores, futbolísticamente es uno de los mejores de la Liga, pero su comportamiento no le ayuda. Si él se dedica a jugar sería distinto”, finalizó el exentrenador.

Shirley Arica denunció a Jean Deza por agresión física

En conversaciones con Magaly, Shirley Arica, al igual que Jossmery Toledo mencionó que el futbolista Jean Deza la agredió físicamente.

''No tiene respeto por ninguna mujer, es súper machista", indicó la modelo en diálogo con la periodista. “Él sabe perfectamente que yo tengo todas las pruebas. Yo tuve que ir a una clínica, por eso me llamó para tratar de convencerme de no venir a este set”.

“Yo he sufrido un episodio similar al de Jossmery, solo que no lo he denunciado. Me dio vergüenza porque no quería hablar más del tema, porque he sufrido un episodio similar cuando me rompieron la clavícula y por vergüenza me quedé callada”

“No lo denuncié lamentablemente y me equivoqué porque debí denunciarlo. Creo que todas las mujeres que sufren ese tipo de agresiones deberían hacerlo”, declaró.

Si soy víctima de violencia física o psicológica, ¿a dónde puedo acudir?

Si usted ha sido víctima de violencia física o psicológica o ha sido testigo de alguno, puede comunicarse, de forma totalmente gratuita, a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.