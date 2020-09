Niñas no tienen internet y usan WiFi de restaurante para sus clases virtuales | FOTOS

¡Cuando se quiere estudiar todo se puede! El 2020 ha sido un año de cambios para todas las personas en el mundo entero. Y es que la pandemia del coronavirus, además de muertes, contagios, pérdidas de trabajo y negocios en quiebra, ha cambiado por completo nuestra manera de vivir.

La Covid-19 nos ha cambiado la vida

La Covid-19 nos obliga a lavarnos unas 5 o 6 veces al día las manos por 20 segundos como mínimo, no podemos salir sin usar una mascarilla y muchos estamos trabajando desde nuestras casas.

En el caso de los más pequeños, ellos han tenido que empezar con las clases virtuales, ya que ir al colegio podría aumentar los contagios.

Esta medida es efectiva para evitar la propagación del coronavirus, pero no es adecuada para todas y todos los niños, ya que muchos no tienen internet en sus hogares, o peor aún, los más necesitados no cuentan ni con un teléfono celular para seguir con las clases.

Casos como este hay muchos en el Perú, pero nuestro país no es el único que está atravesando esta clase de problemática.

La Covid-19 en el mundo y el caso de dos niñas que usan internet de un restaurante

Y es que dos pequeñas que viven en Salinas, California se acaban de hacer virales en internet desde que fueron vistas a las afueras del restaurante Taco Bell, mientras usaban el internet gratis del local.

El usuario Ms_Mamie89 fue el encargado de compartir la historia en su cuenta de Instagram y se hizo viral en cuestión de minutos.

Estas dos niñas buscaban un lugar con WiFi para hacer sus tareas escolares, así que se sentaron cerca de Taco Bell para conectarse al internet gratuito.

Tanta fue la acogida de la imagen en Instagram que algunos usuarios crearon la campaña solidaria GoFoundMe para conseguir fondos.

Sin embargo, el problema del internet no es el único para la familia de las niñas, ya que la mamá de las menores estaba a punto de ser desalojada de su casa, pues no contaba con dinero para la renta y comida.

El apoyo sí llegó

La campaña para las niñas fue todo un éxito, ya que se logró juntar 115 mil dólares, dinero que será para volver a su casa. Además, le llegaron donaciones para ropa, alimento y colchones.

La familia fue llevada hasta un hotel hasta que el problema del alquiler se pueda resolver.

¿Y el internet para las pequeñas?

El Distrito Escolar de la Ciudad de Salinas ha proporcionado un punto de acceso a internet a las niñas para que puedan ingresar de manera segura y gratuita a sus clases virtuales.

Un caso muy lejos del Perú, pero es un claro ejemplo de lo que están atravesando millones de niños en nuestro país y todo el mundo.