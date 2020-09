Agatha Lyz ya se encuentra en su casa tras vencer a la COVID-19

Agatha Lyz preocupó hace unas semanas al revelar que dio positivo a coronavirus, pero en esta ocasión usó su cuenta de Instagram para contar que consiguió vencer a la enfermedad tras pasar por momentos súper difíciles al sufrir un cuadro de insuficiencia respiratoria como consecuencia del mortal virus.

A través de su perfil de Instagram, la popular tarotista dio algunos detalles de su actual estado de salud, además aprovechó en agradecer a todas las personas que se preocuparon por ella.

"Ya me siento con un poco de fuerzas para comunicarme con ustedes. Principalmente para decirles INFINITAMENTE GRACIAS, por los buenos deseos y sobretodo por las oraciones. Pasé por momentos difíciles debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria por neumonía", se puede leer en el extenso texto.

"Hay un momento de la vida en que solo sabes que estás en manos de Dios y únicamente él decide si te da una nueva oportunidad. Estoy viva... y sé que hoy es casi un privilegio", indicó.

Por otro lado, la reconocida figura confesó que ya se encuentra en su casa recuperándose de las secuelas que le dejó el coronavirus.

"Ahora me encuentro en casa recuperándome lentamente. Me dicen los doctores que ya superé el COVID-19, que ya no contagio, ni me contagian. Pero el tema respiratorio requiere todavía un par de semanas de reposo", afirmó.

Agatha Lyz contó que siguió al pie de la letra los protocolos

La conocida figura del tarot afirmó en su post de Facebook que siguió todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagiarse, pero igual terminó enfermándose.

“Hoy me quiero comunicar con todas las personas que generosamente me siguen y me brindan su cariño. Es para contarles que lamentablemente he dado positivo a la prueba de la COVID-19. Tomé todas las precauciones del caso y he seguido cuarentena desde que empezó. Casi no he salido, pero cuando te toca, te toca”.