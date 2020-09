Daniela Darcourt dedica conmovedor mensaje a su papá: “Ojalá me seas eterno”

La salsera, Daniela Darcourt le dedicó unas tiernas palabras a su padre Carlos Darcourt, con motivo de su cumpleaños. La cantante usó su cuenta de Instagram para celebrar los 60 años de su progenitor y confesó lo mucho que lo ama.

Además, aprovechó el mensaje para agradecerle a su padre por haberla ayudado a convertirse en una mujer fuerte.

“Hoy, hace 60 años, nació el hombre que me dio la vida, hombre que me enseñó cosas no como cualquiera, hombre que con sus errores me obligo a ser fuerte para que nadie me tome el pelo, que debía sacarme “La mierda” para poder tener siempre lo que quería, lo que soñaba. Papá, quizá no fuiste ni seas ese hombre perfecto, afectivo y meloso que siempre desee, pero a tu manera, nos amas a mí y a mis hermanas. Me has roto el corazón, me has hecho llorar, te he odiado por hacer llorar a mamá, más de una vez, he botado lágrimas de preocupación por ti cuando casi te me vas, te he gritado cuando has hecho mal, pero, ¿sabes? No te culpo... Muchas veces me he preguntado si hubiese sido la misma mujer fuerte con un papá diferente”, expresó Daniela en su mensaje.

La interprete de ‘Probablemente’ no dejó de darle gracias por todo lo que aprendió, porque no se imagina un mundo sin él como su padre.

“Hoy, con todas esto vivido a tu lado, lo único que tengo para decirte es: Gracias, gracias porque a pesar de todo, aprendí mucho. Fuiste y serás, a tu manera, el mejor papá del mundo... Gracias por haberme regalado a 5 hermosas hermanas, que con defectos y todo, son las más bellas del planeta y las adoro con locura. Espero que ahora si estés más que orgulloso de mi y de todo lo que hago. Ojalá seas eterno, porque realmente no sé qué haré ni sentiré cuando me faltes. Feliz cumpleaños, viejo”, agregó la salsera.

Al leer esta publicación muchos de sus seguidores no tardaron en comentar: “‘Me haces llorar’, ‘Que bonitas palabras Daniela, eso habla de la calidad de persona que eres, bendiciones para ti y tu familia’, ‘Lindas palabras’, ‘Los padres siempre serán padres sea con los defectos sea. Siempre nos brindan el amor más sincero que existe’”.

Daniel Darcourt triste por la pérdida de su abuelo

Hace unas semanas la cantante tuvo que despedirse de su abuelito, Luis Baltazar Darcourt quie no le pudo ganar la batalla a la COVID-19.

Como recuerda, días antes del triste desenlace, la cantante había solicitado ayuda para hallar una cama en UCI, no obstante, su abuelo no resistió.

Una vez más, utilizó sus redes sociales para despedirse de él y prometerle seguir trabajando duro y dejar siempre el apellido en alto.